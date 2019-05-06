الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان

وكالات الأنباء

أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الإثنين وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.