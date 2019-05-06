الدكتور محمد معيط ينعى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق

كتب – أحمد يعقوب

نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكافة العاملين بوزارة المالية ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، والذى وافته المنية، أمس الأحد الموافق 5 مايو 2019، مقدمًا خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصرى، فقد أحد أهم الكوادر الاقتصادية برحيل الوزير الأسبق ممتاز السعيد، والذى شغل منصب وزير المالية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خلال الفترة من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012 وهو أحد أبناء وزارة المالية، والذى عمل بها على مدار 40 عامًا.

وتدرج خلالها فى عدد من المناصب منها رئيسا لقطاع الموازنة ورئيسًا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ورئيسا لقطاع مكتب الوزير حتى بلغ السن القانونية وتولى كذلك مسئولية إصدار السندات وأذون الخزانة والتمويل وكان عضوًا فى مجلس إدارة البنك المركزى.