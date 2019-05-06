وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في اجتماع استثنائي لتدارس الأوضاع في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبمشاركة مجتمعية واسعة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، دحرت فلول الحوثيين من غالبية المواقع المعدودة التي اجتاحتها وصنعت منها هالة إعلامية للتباهي والتغرير بأتباعها.

وأشار معين، إلى أن الاختراقات التي حدثت في الأيام الماضية على تخوم محافظة الضالع يجري التعامل معها بعيدًا عن التهويل والتضخيم الإعلامي لحقيقة ما يجري، متهمًا مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران باستغلال خطوات وجهود الحل السياسي لإشعال وفتح جبهات حرب جديدة.

كما شددت الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية المضي قدمًا وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل البلاد من سيطرة مليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء واستئصال المشروع الإيراني.