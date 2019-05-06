الحريرى: لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم الإصلاح يجلب مخاطر

رويترز

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الاثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم.

كان الحريرى يتحدث فى تصريحات متلفزة عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه برى. وتناقش الحكومة مسودة الميزانية.