الجيزة تحدد ضوابط إنشاء موائد الرحمن خلال شهر رمضان

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة ضوابط وشروط يتم مراعاتها عند إنشاء موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك أهمها ألا تشغل الطريق العام أو تعطل حركة المرور ولا تخرج عن الرصيف.

حيث أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً يحدد الشروط التى يتم السماح بانشاء الموائد وفقا لها أهمها الا تكون الموائد فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة لعدم احداث اى تكدسات مرورية.

وأشار قرار المحافظ إلى أنه فى حالة إنشاء الموائد فى الشوارع الجانبية يشترط عدم تسبب المائدة فى إشغال الطريق أو الأرصفة بشكل يضر المارة او حركة المرور، إضافة إلى أنه يسمح بإنشائها فى الأراضى الفضاء مؤكدا أنه فى جميع الأحوال يتعين على الحى أو المركز المختص وضع الاشتراطات اللازمة والتأكد من تطبيقها بالكامل حفاظاً على حياه المواطنين .

كما أصدر المحافظ قراراً بتواجد الإدارات الميداينة ( الإشغالات والإنارة والمتابعة وغيرها ) على مدار فترتين عمل خلال شهر رمضان المبارك الفتره الأولى قبل الإفطار والفتره الثانية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الواحدة صباحاً إضافة إلى تلقى غرفة العمليات شكاوى المواطنين طوال اليوم للرد عليها والعمل على حلها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى على مدار اليوم ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزاله المعوقات التى تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.

