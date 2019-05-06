video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منشور بحسابها على فيس بوك..

الجمعية الأمريكية المسلمة تنفى صلتها بفيديو أطفال يتحدث عن قطع الرؤوس

الإثنين، 06 مايو 2019 10:57 ص
الجمعية الأمريكية المسلمة تنفى صلتها بفيديو أطفال يتحدث عن قطع الرؤوس
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
نفت الجمعية الأمريكية المسلمة فى فلادليفيا بالولايات المتحدة، مسئوليتها عن الفيديو المنشور على حسابها الذى يظهر فيه أطفال يتغنون بقطع رؤوس الأعداء.
 
وبحسب وكالة الاسوشيتدبرس، الأمريكية، الأثنين، قال أيمن حموس، المدير التنفيذى للجمعية، إن الفيديو الذى يظهر فيه أطفالا يتغنون بالعربية عن التضحية وتقطيع الرؤوس، لم يتم مراجعته قبل نشره على صفحة فيس بوك للجمعية الأمريكية المسلمة فى فيلادلفيا، ولا يمثل قيمهم.
 
ويظهر مقطع الفيديو أطفالا يندشون أغنية تعرف باسم "نشيد الثوار"، التى غالبا ما تستخدمها الجماعات الإسلامية. وقال حموس إن الجمعية علمت محتوى الفيديو بعد أن نشر معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية ترجمة له الجمعة الماضية.
 
وأضاف أن المدرسة التى نظمت الاحتفال، الشهر الماضى داخل الجمعية، هى كيان منفصل استأجر القاعة. مشيرا إلى إنه لا يمكنه أن يتذكر اسم المدرسة.
 
وأوضح أن الجمعية علمت محتوى الفيديو بعد أن نشر معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية ترجمة له الجمعة الماضية. ونفى أن تكون الجمعية على صلة بأى جماعات دولية، بما فى ذلك الإخوان . وسرعان ما أصدرت الجمعية بيانا وصفت فيه الفيديو بأنه "مقلق" ويدين الكلمات المستخدمة فى الأغنية. وأكد حموس، "لا يمثل فهمنا للإسلام، ولا فهم المجتمع المسلم الرئيسى".
 
وقال مدير الجمعية الامريكية المسلمة، إنه يراجع سياسات النشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالجمعية، والتى انتهكها نشر الفيديو. وأضاف أن الفاعليات المستقبلية فى فرع فيلادلفيا سيتم تشديد الاشراف عليها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل يستمع فيس بوك لمحادثاتك اليومية عبر ميكرفون الهاتف.. اعرف التفاصيل

فيس بوك يغلق تطبيق Bonfire للدردشة الجماعية عبر الفيديو

فيس بوك

الجمعية الامريكية المسلمة

الولايات المتحدة

قطع الراس

المسلمين




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة