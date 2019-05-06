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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل التصميم العمرانى لجامعة بنها بمدينة العبور

الإثنين، 06 مايو 2019 11:54 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل التصميم العمرانى لجامعة بنها بمدينة العبور الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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نشرت الجريدة الرسمية قرار تعديل القرار الوزارى رقم 51 لسنة 2008 والخاص باعتماد التصميم العمرانى لمشروع إقامة فرع لجامعة بنها على قطعة أرض بمساحة 91 فدانا بالمنطقة الترفيهية بمدينة العبور وذلك بنظام نقل الأصول.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم الجامعة بتنفيذ أعمال المشروع خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 13 أبريل 2016، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونصت المادة الثالثة على التزام الجامعة بالحصول على موافقة جهات الاختصاص  قبل البدء فى التنفيذ، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

وتلتزم الجامعة باستكمال إجراءات نقل أصول المرحلة الثانية من المساحة الواردة بالقرار والتى تبلغ 29 فدانا بعد الحصول على جميع الموافقات، كما تلتزم الجامعة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

ونصت المادة التاسعة من القرار على استخدام أنظمة الطاقة المستدامة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى.

 

 


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