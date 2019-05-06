التموين تطرح مناقصة جديدة لاستيراد الأرز الأبيض

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن المناقصة رقم " 4" لاستيراد الأرز الأبيض قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2019/2018 بنسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12% على أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 21 مايو الجارى، ويكون العرض مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 3 كليو، وأن إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع المستهلك المصرى.



وسيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقبولة، وأن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن، وأن مواعيد الوصول من 25 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل.

