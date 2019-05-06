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"التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى

الإثنين، 06 مايو 2019 03:04 م
"التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية إضافية فى الجغرافيا للصف الأول الثانوى.
 
 
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادى المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.
 
 
وأوضح شوقى، أن  الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة. الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.
 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تنطلق 19 مايو الجارى. 
 
 
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى (1)
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى 

التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى (2)
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى

التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى (3)
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى 

التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى (4)
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى 

التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى (5)
التعليم تنشر نموذج استرشادى فى مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوى
 
 

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