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التحقيق مع ثلاث فتيات روسيات يشتبه بنشاطهن الإرهابى فى سوريا

الإثنين، 06 مايو 2019 08:14 م
التحقيق مع ثلاث فتيات روسيات يشتبه بنشاطهن الإرهابى فى سوريا الشرطة الروسية
أ ش أ
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فتحت الهيئات القضائية فى جمهورية "إنجوشيا " الروسية بشمال القوقاز، التحقيقا مع ثلاث فتيات، يشتبه بمشاركتهن فى نشاط إرهابى على الأراضى السورية فى صفوف جماعات مسلحة.
وجاء في بيان لدائرة التحقيقات المحلية - التابعة للجنة التحقيق الروسية- أوردته قناة "روسيا اليوم" أن الفتيات اللاتي تبلغ أعمارهن 19 و22 و27 عاما ، يشاركن منذ نوفمبر عام 2014 ومايو عام 2015، في نشاط جماعة مسلحة على أراضي سوريا.
وأشار البيان إلى أن هذه الجماعة تعد إرهابية وفق التشريعات الروسية - دون أن يذكر اسمها - مضيفا أن الفتيات قد يواجهن عقوبة سجن تصل إلى السجن عشرين عاما.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الفتيات يقمن بمساعدة أعضاء جماعة إرهابية، وأنهن لم يقدمن على أي خطوة لإنهاء نشاطهن في صفوفها بشكل طوعي.


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