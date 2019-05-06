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والسائق استعان بوالده ..

التحريات: أحد المتهمين بسرقة سيارة نقل الأموال انتحل صفة شرطى لتنفيذ الجريمة

الإثنين، 06 مايو 2019 09:00 ص
التحريات: أحد المتهمين بسرقة سيارة نقل الأموال انتحل صفة شرطى لتنفيذ الجريمة سرقه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة القبض على المتهمين بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، أن أحد المتهمين المضبوطين ينتحل صفة أمين شرطة، وضبط بحوزته طبنجة وملابس ميرى.

كما تبين أن أحد المتهمين المضبوطين، هو والد سائق سيارة نقل الأموال الهارب، وأن السائق استعان به وبعدد من أقاربه وأصدقائه لارتكاب السرقة، كما كشفت التحريات أن المتهمين لم ينفقوا أى نقود من المبلغ المالى المسروق، حيث أرشدوا عنه وتم إستعادته كاملا.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيدان عمرو حجازى وعلاء فتحى مفتشى المباحث الجنائية، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بـ 9 متهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وايداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الالى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة، مستخدمين سيارتين ملاكى فى الهرب.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، من القبض على 8 متهمين وبحوزتهم المبلغ المالى المسروق، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على السائق الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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