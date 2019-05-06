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البورصة المصرية تنهى أولى جلسات شهر رمضان بخسائر 15 مليار جنيه

الإثنين، 06 مايو 2019 02:07 م
البورصة المصرية تنهى أولى جلسات شهر رمضان بخسائر 15 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه. 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 63.2 مليون ورقة مالية بقيمة 311.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 147 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.28%، والعرب على 10.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.03%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 609 ألف جنيه، 4.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 17607 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 9 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة. 
 
 
 

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