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الإثنين، 06 مايو 2019 12:35 م
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البنك التجارى يحقق 2.6 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الأول من 2019

الإثنين، 06 مايو 2019 10:55 ص
البنك التجارى يحقق 2.6 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الأول من 2019 هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى
كتب هانى الحوتى
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اعتمد مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، القوائم المالية المجمعة والمستقلة للبنك عن الربع الأول من عام 2019، وحقق البنك صافى ربح عن تلك الفترة بلغ 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضى.
 
وسجل البنك نموا فى محفظة القروض بلغت 16%، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 3% مقارنة بالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، بينما ترتفع تلك الزيادة لتسجل 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة القروض للودائع 24.6%.
 
وجاء النمو فى صافى الربح، بحسب بيان البنك التجارى الدولى للبورصة المصرية اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 52%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 26%، بينما ارتفعت المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 6% لتسجل 24.2% مقارنة بنسبة 22.9% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.
 
 
 

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