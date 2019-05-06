البابا تواضروس يستقبل مدير البرنامج القومي لصحة المرأة بالكاتدرائية

كتب سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو شريف عمرو مدير البرنامج القومى لصحة المرأة.

حضر المقابلة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات وأيضا المدير التنفيذى ومديرة برنامج الصحة بالأسقفية ومحاسبو هيئة كوبتس، أستراليا لخدمة المجتمع المصرى.