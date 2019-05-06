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الإثنين، 06 مايو 2019 02:40 م
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الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

الإثنين، 06 مايو 2019 02:04 م
الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة فيدريكا موجرينى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى
بروكسل(أ ش أ)
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شدد الاتحاد الأوروبى على ضرورة الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد أيام من التصعيد والتوتر أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية مايا كوسيانيتش وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية، "حل الدولتين يبقى هو الوحيد الذى يؤدى لتحقيق هذا الهدف"، موضحة أن الاتحاد الأوروبى يواصل عمله مع الشركاء الإقليميين والدوليين ليس فقط لتقديم المساعدات بل للتوصل إلى حل سياسى للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى الذى لا زال مستمرا منذ عقود .

ولا يزال الاتحاد الأوروبى يرفض اتخاذ أى إجراء عقابى ضد إسرائيل، مثل تعليق اتفاق التجارة الموقعة معها أو حتى تجميد بعض بنوده.

وأضافت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسية الخارجية مايا كوسيانيتش "نحن نستخدم كل ما بحوزتنا من وسائل للدفع باتجاه حل الدولتين".

 


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