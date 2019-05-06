الأوقاف تعلن افتتاح 192 مسجداً خلال شهر رمضان المبارك

تفتتح وزارة الأوقاف، 192 مسجداً بعد إحلالها وتجديدها واستكمال فرشها خلال الشهر الكريم على النحو التالى:

أولاً: المساجد التى نفذتها الوزارة

1. عبد الرحمن الشال عزبة سراج كفر الشيخ

2. العتيق – حاجر الدهسة – فرشوط قنا

3. الشواهين جراجوس قنا

4. الرحمة خط النار – القصاصين الإسماعيلية

5. الرحمن – الفرافرة – مركز الفرافرة الوادي الجديد

6. المروة القديم الخارجة الوادي الجديد

7. تقسيم المعلمين – الخارجة الوادي الجديد

8. التوبة المهندسين الخارجة الوادي الجديد

9. مظلة مسجد موط الكبير الداخلة الوادي الجديد

10. البليذة بلاط الداخلة الوادي الجديد

11. الصفا والمروة القلامون الداخلة الوادي الجديد

12. بئر 1 تنيدة الوادي الجديد

13. الشركة 17 الخارجة الوادي الجديد

14. الشركة 8 الخارجة الوادي الجديد

15. الشيخ والى الكبير الداخلة الوادي الجديد

16. عين الدير القصر الداخلة الوادي الجديد

17. سيد سيف القلامون – الداخلة الوادي الجديد

18. بلاط الكبير – مركز بلاط الوادي الجديد

19. التوحيد – الشوش الوادى الجديد

20. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة الدقهلية

21. الكبير أتميدة ميت غمر الدقهلية

22. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا الدقهلية

23. ابو خطوة – الرحمانية البحيرة

24. ع الباجورى-طيبة – الدلنجات البحيرة

25. الكبير أبتوك- شبراخيت البحيرة

26. على بك الكبير – العمرية – دمنهور البحيرة

27. النصر – ناحية بنا ويط – ديروط اسيوط

28. الرحمن المعبده الغربيه ابنوب اسيوط

29. السيدة عائشه مزلقان بلانه عنيبه نصر النوبه اسوان

30. الأربعين – الباجور المنوفية

31. الورشة – شبراباص – شبين الكوم المنوفية

32. الرحمن كوم مازن تلا المنوفية

33. الصوالحة – الرمالي – قويسنا المنوفية

34. الصالحين كفر المنشى قويسنا المنوفية

35. السلام – ناحية بره اللعجوز – قويسنا المنوفية

36. الإيمان البرانى – الواحات الجيزة

37. محمد الدسوقى الجيلانى – ابشواى الفيوم

38. الحاج شوبك يوسف الصديق الفيوم

39. الشيخ حسن جردو اطسا الفيوم

40. مسجد الصفا الدبيكى – بحر ابو المير- اطسا الفيوم

41. مسجد العتيق طاميه الفيوم

42. التقوى – بنى سليمان – بندر بنى سويف بنى سويف

43. المحمدى – خورشد – اهناسيا بنى سويف

44. الحاج عبد العظيم – ابسوج – الفشن بنى سويف

45. الاخلاص بنى على سمسطا بنى سويف

46. نور الاسلام السلوم مطروح

47. ابو بكر الصديق الطبو السلوم مطروح

48. نور الإسلام مدينة الحمام مطروح

49. مسجد عمر بن الخطاب الساحل القبلى البلينا سوهاج

50. آل قصب ساحل طهطا سوهاج

51. آل ريحان العتمة البلينا سوهاج

52. طريق النور نجع هاشم دار السلام سوهاج

53. الايمان-امباى – طوخ القليوبية

54. الوحيد كفر عثمان – كفر عزب غنيم – كفر شكر القليوبية

55. الرحمن عزبة الاربعين – ابو الغيط – القاطر الخيرية القليوبية

56. دار السلام – بلتان – طوخ القليوبية

57. الجناين بئر العبد شمال سيناء

58. النصر ابراهيم الدسوقى – انشاص البصل – الزقازيق الشرقية

59. المسلمية غزالة الخبس الشرقية

60. الفولى اكياد القبلية فاقوس الشرقية

61. العجمى الشبنات الزقازيق الشرقية

62. النصر عزبة غالب بنى جريد ابو حماد الشرقية

63. مسجد الحمد – كوم الدربى – المنصورة الدقهلية

64. الكبير أتميدة ميت غمر الدقهلية

65. الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا الدقهلية

66. عبد العزيز شلبى – كفر حودة الأربعين السويس

ثانياً: المساجد التي تم إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة

م اسم المسجد المديرية

1. الاخلاص الأبقعين – حوش عيسى البحيرة

2. مسجد الفراعنة قرية فرعون تبع اللحوم النوبارية البحيرة

3. قبوة الشامى – سيدى غازى –كفر الدوار البحيرة

4. التوبة قرية صلاح الدين بدر البحيرة

5. عزبة باط الكوم الشرقى أبو المطامير البحيرة

6. الشهيد محمد الدرة العيون إيتاى البارود البحيرة

7. القرداحى دمنهور البحيرة

8. الرحمة قرية البكوات الرحمانية البحيرة

9. مسجد هاشم قرية كفر كفر مساعد ايتاى البارود البحيرة

10. الأشراف أبو مقرب الدلنجات البحيرة

11. الشرقى محلة داود الرحمانية البحيرة

12. الرحمن نديبة -دمنهور البحيرة

13. النور الجديث البحرى-قرية نصر قيصر -دمنهور البحيرة

14. العريان ديروط المحمودية البحيرة

15. المحطة مدينة الدلنجات البحيرة

16. الشراقوة قرية طيبة الدلنجات البحيرة

17. التقوى الدراوية أبو حمص البحيرة

18. أبو غالى الحاجر كفر الدوار البحيرة

19. الفتح –ايتاى البارود البحيرة

20. القبطان قرطسا –دمنهور البحيرة

21. كيمان دميسة الشرقى-أبو حمص البحيرة

22. الشيخ سالم أبنوب اسيوط

23. السلام المعابدة – أبنوب اسيوط

24. سيدى ابراهيم أبو العيون المنشأة الكبرى القوصية اسيوط

25. الشيخ نجيب الغربى اسيوط

26. منشية ناصر قرية منشية ناصر ديروط اسيوط

27. رفاعى قرية المطاوعة ديروط اسيوط

28. أبو بكر الصديق قرية الدبابية بركة السبع المنوفية

29. أبو زيد طوخ دلكة – تلا المنوفية

30. أبو بكر الصديق منشية النور قرية كفر داود مركز السادات المنوفية

31. مسجد الرحمن عزبة رستم مركز اشمون المنوفية

32. عثمان قرية أبو راضى سيدى سالم شرق كفر الشيخ

33. الرحمة الكبير قرية 13 الحفير الحامول كفر الشيخ

34. فجر الإسلام السمنودى- بلطيم كفر الشيخ

35. عطوه جمال الدين دسوق كفر الشيخ

36. الحاجة فريدة قرية فرج الكبرى الرياض كفر الشيخ

37. عمر بن الخطاب الملاحة المناوفة- الحامول كفر الشيخ

38. الفتاح العليم قرية الجنايد مطوبس كفر الشيخ

39. المصطفى م سمالوط المنيا

40. محمد خال بالشيخ فضل بنى مزار المنيا

41. السلام قرية شارونه مغاغة المنيا

42. زاوية سلطان القبلية المنيا

43. الشيخ علاء عزبة الشيخ علاء – دمشير المنيا

44. التقوى-الميمون

نشية الشريعى -سمالوط

المنيا

45. الرحمن شعراوى الجديد قرية شعراوى مركز ملوى المنيا

46. الشيخ شرف الدين العباسى قرية دهروط مغاغة المنيا

47. الرحمن نجع أبو هدمة قرية قصر العدوة المنيا

48. عمر بن الخطاب هريف الشيخ أبو قرقاص المنيا

49. نور الإسلام طهنشا المنيا

50. المشارقة – البصير – سمالوط المنيا

51. العويضات بالعتمى الزينة الأقصر

52. العتيق نجع الشيخ البياضية الأقصر

53. المنشية -اسنا الأقصر

54. النور – دهشور – البدرشين الجيزة

55. الشباب البليدة العياط الجيزة

56. عابدين كفر جرزا- العياط الجيزة

57. أبو حمزة القبابات –أطفيح الجيزة

58. الصالحية البحري قرية الصالحية –أطفيح الجيزة

59. عزبة الكوم قرية بلتاج -قطور الغربية

60. العمرى قرية العمة -قطور الغربية

61. عمر بن الخطاب قرية دنوشر – المحلة الغربية

62. الفتح أبشواى – الملق –قطور الغربية

63. عزبة الثمنمائة قرية الشهيدى المحلة الغربية

64. التوبة ع راغب الحديثة المحلة الغربية

65. العزب ع العزب العتوة القبلية قطور الغربية

66. السلام أبشواى – الملق –قطور الغربية

67. الكبير كنيسة دمشيت- طنطا الغربية

68. نور الاسلام قرية قرانشو الغربية

69. أبو أيوب الأنصارى قصر بغداد كفر الزيات الغربية

70. ع ميت هاشم سمنود الغربية

71. الأربعين الرحبة سنورس الفيوم

72. عزبة سعد أبو دياب ق دمو الفيوم

73. المدينه المنوره قرية رشوان مركز طامية الفيوم

74. مسجد العشيرى – الحسينى – اطسا – الفيوم الفيوم

75. أبو بكر الصديق – ترسا – سنورس الفيوم

76. الشيخ عبدالله البحرى اطسا الفيوم

77. أمين عبد الله(المسجد الغربى) طرشوب – ببا بنى سويف

78. الشيخ سليمان المعصراوى مركز الواسطى بنى سويف

79. الرحمن عزبة محمد على قرية منشية طاهر اهناسيا بنى سويف

80. الرحمة بقرية منيال غيضان اهناسيا المدينة بنى سويف

81. الكبير منشأة الأمراء -اهناسيا بنى سويف

82. الرحمن الغربى بقرية الكوم الأحمر سمسطا بنى سويف

83. الرحمن ع شفيق – طلا – مركز الفشن بنى سويف

84. خالد بن الوليد كفر سعد دمياط

85. دار الايتام بمطروح –مطروح مطروح

86. ابو العزائم ك 4 مطروح مطروح

87. التوبة مدينة الحمام مطروح

88. جنة الخلد الضواحي بور سعيد

89. أبو بكر الصديق المثلث- القنطرة غرب الإسماعيلية

90. النور أبو جعيفة القصاصين الإسماعيلية

91. الشهيد محمد طنطاوى الإسماعيلية

92. العتيق عزبة حمام –أولاد عليو سوهاج

93. الرحمن نجوع مازن – دار السلام سوهاج

94. ال عويس قرية الحما – طما سوهاج

95. مسجد المجمع الاسلامي – سفلاق – ساقلته سوهاج

96. مسجد أل بدر الخلافية جرجا سوهاج

97. مسجد الرسول نجع عبد الرسول جهينة الشرقية سوهاج

98. مسجد الشيخ سالم الشيخ زين الدين طهطا سوهاج

99. ابراهيم الشيخ الكسايبة شبين القناطر القليوبية

100. الرحمن ع الباجور قرقشندة طوخ القليوبية

101. الزهيرى -النمروط – فاقوس الشرقية

102. أبو عمارة كفر موسى عمران -الزقازيق الشرقية

103. كفر العارين – فاقوس الشرقية

104. الكبير ع أبو شوشة- الزقازيق الشرقية

105. مسجد عيش ق صافور ديرب نجم الشرقية

106. التوحيد قرية العدوة – ههيا الشرقية

107. الرحمة شهداء بحر البقر الشرقية

108. أبو زيد شيط الهوى- كفر صقر الشرقية

109. النور جزيرة شنن – ابو كبير الشرقية

110. مسجد المزينين ناحية القرين الشرقية

111. الكبير(العبادلة) بجوار مقابر شبراويش أجا الدقهلية

112. مسجد الكبير – قرية 49 خفير – شهاب الدين – بلقاس الدقهلية

113. عزبة أشمون الكبير مركز دكرنس الدقهلية

114. الشاعر أبو الوفا – الديرس أجا الدقهلية

115. الرحمة ميت غريطة- السنبلاوين الدقهلية

116. الشهداء قرية البكارية السنبلاوين الدقهلية

117. البحري الكبير بقطارس أجا الدقهلية

118. منشأة السلام الكبير – تمى الأمديد الدقهلية

119. المساكن الشعبية خلف مركز الشرطة بلقاس الدقهلية

120. الخروعة الكبير-خورشيد الإسكندرية

121. الحمد برج العرب الإسكندرية

122. الهدى بالعامرية الإسكندرية

123. كراملة الكبير المنتزة الإسكندرية

124. الفاروق عمر – ش الجيش الإسكندرية

125. قطاع الأمن طرة حلوان القاهرة

126. مسجد قباء الكائن بمساكن الصعيد القاهرة.