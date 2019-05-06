الأوقاف: بدء استلام ملفات المتقدمين لمسابقة الأئمة

كتب إسماعيل رفعت

اعلنت وزارة الاوقاف، بدء استلام ملفات المتقدمين لمسابقة الدعاة، والتى تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على تقدير جيد فصاعدا.

وتتلقى الاقاف ملفات المتقدمين لمسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016م الإعلان التكميلي الخامس (المرحلة الثالثة) لذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلين على تقدير جيد فصاعدا بالإعلان المنتهي، الذين تقدموا عبر الموقع التوجه لتسليم ملفاتهم، كُلٌّ إلى المديرية التابع لها بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2019م وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2019م.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان، ويشترط فى المتقدم (من غير ذوى الاحتياجات الخاصة) قبول العمل فى أى منطقة فى جمهورية مصر العربية دون أى استثناءات.



