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الإثنين، 06 مايو 2019 04:11 م
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الأمير هارى وميجان ماركل يستقبلان أول مولود لهما

الإثنين، 06 مايو 2019 03:46 م
الأمير هارى وميجان ماركل يستقبلان أول مولود لهما ميجان ماركل
رويترز
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نقلت وكالة رويترز للأنباء أن ميجان ماركل زوجة الأمير البريطانى هارى وضعت مولودا ذكرا.
 
وكان الكثير من أبناء الشعب البريطانى فى حالة من الترقب للمولود الأول للأمير هارى من زوجته ميجان ماركل، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الزواج الأول والمقرر يوم 19 مايو المقبل، وفى ظل التقاليد الملكية الصارمة والتى يجب على أبناء العائلة اتباعها، فإن الكثير من التفاصيل ليست ممكنة أمام الجميع، مثل جنس المولود ونوعه، وحتى توقيت ولادته، وهو ما دفع البعض إلى توقع بأن تكون بالفعل قد ولدت ميجان ماركل مولودها الأول.

 


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