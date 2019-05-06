الأمير هارى وميجان ماركل يستقبلان أول مولود لهما

رويترز

نقلت وكالة رويترز للأنباء أن ميجان ماركل زوجة الأمير البريطانى هارى وضعت مولودا ذكرا.

وكان الكثير من أبناء الشعب البريطانى فى حالة من الترقب للمولود الأول للأمير هارى من زوجته ميجان ماركل، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الزواج الأول والمقرر يوم 19 مايو المقبل، وفى ظل التقاليد الملكية الصارمة والتى يجب على أبناء العائلة اتباعها، فإن الكثير من التفاصيل ليست ممكنة أمام الجميع، مثل جنس المولود ونوعه، وحتى توقيت ولادته، وهو ما دفع البعض إلى توقع بأن تكون بالفعل قد ولدت ميجان ماركل مولودها الأول.