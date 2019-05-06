الأزهر الشريف يعلن نتيجة التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، التى تنظمها هيئة كبار العلماء، وكانت نسبة النجاح في التصفيات الأولية للمسابقة 68 %، وعدد الحاصلين على مجموع أكثر من 90 % من الدرجة الكلية فى كل مستوى من المستويات الخمسة للمسابقة، بلغ 140 متسابقًا ومتسابقة، علما أن الخمسة الأوائل فى كل مستوى هم المرشحون للمشاركة فى التصفيات النهائية للمسابقة.



ووجه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور صلاح العادلى، بتكريم العشرة الأوائل فى كل مستوى، وذلك فى (يوم الأزهر)، الموافق السابع من رمضان 1440هـ، فى الاحتفال الكبير الذى ينظم بالجامع الأزهر فى ذكرى تأسيسه.



يشار إلى أنه قد شارك فى المستويات الخمسة للمسابقة أكثر من 1200، متسابق من داخل مصر، وسيتم منح جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل في كل مستوى.



وتأتي هذه المسابقة في إطار دور الأزهر الديني والدعوي؛ لنشر القراءات القرآنية المتواترة، واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العمرية الناشئة والشباب، مما يعود بالنفع على مجتمعاتهم.



ولمعرفة نتيجة المسابقة يرجى الضغط على هذا الرابط.



http://www.azhar.eg/query?fid=16&fbclid=IwAR1vvP4A47a31jS4gVUL5ewqzINbdJGgmuz_d2_Ohem-m6zdkc_qCO0582w





كما تم إعلان أسماء الطلاب المرشحين لحضور التصفيات النهائية للمسابقة فى المستويات الخمس، والتى جاءت على النحو التالى : المستوى الأول: 1. جلال عبد الفتاح عبده أبو مصطفى 2. أحمد محمد علي عامر 3. أحمد محمد السيد خطاب 4. فرج سعيد محمد عبد العال 5. محمد رفاعي كامل زلط



المستوى الثاني: 1. أحمد رضا محمود القصراوى 2. أسماء إبراهيم عبدالمنعم الشربينى 3. حسن فتحى رمضان محمد 4. محمد السيد جمعه حسن 5. محمد هاني محمد كامل خليل



المستوى الثالث: 1. بلال محمد السيد جمعة 2. أحمد محمد صالح إبراهيم 3. إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه 4. محمد عماد السيد البهلول حسن الدميري 5. وليد رضوان على عبد الراضي



المستوى الرابع: 1. فاطمة محمد عبد الستار محمد 2. عائشة أحمد محمد محمود 3. قطب محمد قطب محمد على، 4. معاذ عصمت فتحي أحمد 5. محمود عبد الواحد محمود حسن



المستوى الخامس 1. آية نادر محمد أبو النصر، 2. ندا اسمر إبراهيم محمد إبراهيم، 3. نوران أكرم حامد مبروك، 4. إسراء السيد سعد الهنداوي 5. يوسف علاء أمين عبد القادر قطب.