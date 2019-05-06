اعتماد 40 مليون جنيه لمستشفى الرياض المركزى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عدد من طلبات وشكاوي المواطنين بمركز الرياض، حيث تم خلال اللقاء عرض وضع مستشفى الرياض المركزى واعتماد مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة إنشاء مستشفى الرياض المركزى.

كما تابع المحافظ تطورات إنشاء محكمة الرياض الجزئية بالرياض، وموافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على زيادة مبلغ 3 ملايين جنيه على الاستثمارات المعتمدة فى موازنة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى بالمحافظات التابع لوزارة العدل، وذلك بزيادة بند مبانى غير سكنية بمبلغ 3 ملايين جنيه تخصص للبدء فى تنفيذ إنشاء محكمة الرياض ضمن الخطة الاستثمارية 2018/2019م، فضلا عن عرض تطوير كوبري قرية فرج الكبرى بالرياض لمناقشة إمكانية إدراجه فى الخطة الاستثمارية لتخصيص مبلغ مالى لإنشائه، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لتطوير الكوبري.

فى سياق أخر، قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، انه سيتم تطوير جريدة كفرالشيخ وتحديثها في شكل موقع إلكترونى إخبارى متنوع، في أول شهر يوليو من العام 2019، كموقع شامل يتناول كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية والعلمية والثقافية، والدينية..الخ، ويقدم خدمة صحفية متنوعة ومميزة، وتغطية لحظية للأخبار العاجلة، والاهتمام بالأخبار والقضايا التي تهم فئات المجتمع كافة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان له، تم وضع خطة لإنقاذ جريدة كفرالشيخ، وتحويلها من النظام التقليدي، الى الصحافة الرقمية المتنوعة لتواكب التطور العالمى لتكنولوجيا الإعلام، لتكون انطلاقة فريدة لجريدة كفرالشيخ في ثوبها الجديد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن موقع جريدة كفرالشيخ الجديد سيحتل مرتبة متقدمة بين المواقع الإخبارية، ليتبنى أيديولوجية سياسية واجتماعية واقتصادية، وعلمية وثقافية حديثة تتواكب مع تطور الآلة الإعلامية، حتى يكون مثله مثل المواقع الإخبارية الكبرى مثل « اليوم السابع"، ، من حيث التصميم الجيد والسياسة التحريرية المتفردة، التى تتناسب مع الانفتاح الرقمي وبيئة الإعلام.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب التقدم، لوضع أفضل تصميم لجريدة كفرالشيخ الإلكترونية، على أن ترسل نماذج التصميم ببيانات المصمم على الإيميل " kfrnews@gmail.com"ويمنح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية وميدالية المحافظة وشهادة تقدير.

وقرر مجلس ادارة جريدة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، تشكيل لجنة لتطوير جريدة كفرالشيخ، لتوسيع دائرة انتشارها وجمهور قرائها من خلال سياسة تحريرية جديدة، بمشاركة شباب جامعة كفرالشيخ، ورجال الأعمال، لنشر الحقائق وأخبار المحافظة بشكل عام دون التقيد بنشر أخبار شخصية للمحافظ، وخلق حالة تنوع في تناول موضوعات وأخبار وأحداث ومناسبات قطاعات المحافظة المختلفة وتخصيص عمود لنشر أفكار شباب جامعة كفرالشيخ، بعد مراجعتها من مجلس التحرير، فضلاً عن نشر أنشطة جامعة كفرالشيخ، ورئيس ونواب الجامعة وعمداء الكليات، والرسالة التى تقوم بها الجامعة فى تنمية المجتمع.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بوضع سياسة تحريرية جديدة وتطوير جريدة كفرالشيخ خلال 60 يوماً تمهيداً لإنطلاق الموقع الإلكترونى الجديد في أول يوليو من العام الحالى بالتعاون والتنسيق بين مركز إعلام محافظة كفرالشيخ، ومجلس تحرير جريدة كفرالشيخ.

وأعطى محافظ كفرالشيخ، مهلة للعاملين بجريدة كفرالشيخ، للتطوير والتحويل من نظام الصحافة الورقى الى صحيفة الكترونية، مؤكداً ان هذا ليس اغلاقاً للجريدة ولكن تطوير الجريدة بما يتواكب مع تطلعات الشباب وتكنولوجيا الإعلام الرقمى، وتوسيع دائرة انتشارها، وقاعدتها من جمهور القراء والمتابعين.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس فوزى الرفاعى، والصحفى عمرو سعدة، والإعلامى زايد الزاهد، والدكتور على أبوشوشة، والمحاسب عز الدين جودة، والمهندس صبرى الجندى، مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية، أعضاء مجلس ادارة جريدة كفرالشيخ، وعادل بزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفى سياق أخر قال المحافظ أنه تم توريد 34 ألف و 323طن و274 كيلو من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،في بيان له أن الرصيد السابق الذى تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 27793 طن و151 كجم وإجمالي الكمية الموردة آخر يوم بلغت 6530 طن و123 كجم، ليصل اجمالى ماتم توريده حتى الأن من الأقماح على مستوى المحافظة 34323 طن و274 كجم، تضمنت " 20729 طن و 425 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و 4503 طن و 849 كجم، بشون فرع البنك الزراعى، و9027 طن الى قطاع مطاحن كفرالشيخ، مؤكداً على انتظام أعمال التوريد بشكل يومى حتى نهاية موسم التوريد فى 15 يوليو المقبل.