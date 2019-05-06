استئناف العمل فى مطار "شيريميتيفو" الروسى بعد حادث الطائرة المنكوبة

موسكو (أ ش أ)

استأنف العمل فى مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو بعد حادث احتراق طائرة "سوخوى سوبرجيت 100" الذى وقع أمس الأحد، وأودى بحياة 41 شخصا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن المطار استقبل صباح اليوم الاثنين، أول طائرة من مدينة مورمانسك الروسية، مشيرة إلى أن الحادث تسبب فى تأجيل وإلغاء أكثر من 80 رحلة جوية فى مطارات موسكو.

وكانت مصادر روسية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "سوبر جيت"، التى تعرضت أمس لحريق فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بحالة مقبولة، و قابلان لقراءة بياناتهما.

فى سياق متصل بتشغيل الطائرة، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم أنه لا يوجد أى نوايا لتعليق استخدام طائرات (سوخوى سوبرجيت 100)، بعد حادثة احتراق الطائرة أمس.