إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

كتب محمد جمال

وجهت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، الإثنين، رسالة لعموم المسلمين فى العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت إيفانكا، فى تغريدة لها على صفحتها الرسمية فى موقع "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"، وذلك بمناسبة أول أيام الشهر الفضيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية.

وفى وقت سابق، وجه ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين فى أمريكا والعالم قال فيها: "أوجه أحر تحياتى إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".