إنفوجراف.. تنفيذ 307 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و10.8 مليار جنيه للعشوائيات

كتبت- هبة حسام

تستهدف الدولة تنفيذ 307 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن المشروع القومى للإسكان، خلال العام المالى المقبل، وذلك ضمن مستهدفاتها بخطة التنمية المستدامة فى مجال الإسكان، حيث أعلنت وزارة التخطيط، 6 مستهدفات الحكومة فى مجال الإسكان ضمن الموازنة الجديدة 19/ 2020، والتى يبدأ تنفيذها فى 1 يوليو المقبل "2019".

وذكرت الوزارة، ضمن "إنفوجراف"، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المستهدف أيضاً فى خطة الموازنة الجديدة للدولة فى مجال الإسكان، طرح 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة، هذا بالإضافة إلى، تنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب.

كما تضمن "الإنفو"، الإشارة إلى استهداف الدولة تنفيذ 51 مشروعا للصرف الصحى بالمدن لرفع نسبة التغطية من 94% إلى 96%، و295 مشروعا بالقرى لرفع نسبة التغطية من 38% إلى 45%، ضمن خطتها للتنمية المستدامة فى مجال الإسكان خلال العام المالى الجديد 19/2020.

تشتمل مستهدفات الدولة أيضاً فى مجال الإسكان خلال العام المالى المقبل على، تخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات، وذلك للارتقاء بمناطق تتسع لنحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحة 16 ألف فدان.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجديد 19/2020، الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022.