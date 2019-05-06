"إفطار هنيا"..لجان بيطرية تراقب موائد الرحمن والأندية للتأكد من سلامة الأغذية

كتب عز النوبى

رفعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى 27 مديرية للطب البيطرى، درجة الاستعدادات القصوى، مع حلول شهر رمضان الكريم باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية الرقابية المشددة على جميع موائد الرحمن الكبرى والجمعيات الخيرية والأندية ، للتأكد من مصدرها قبل تقديمها للصائمين، وتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والمطاعم، ومحلات بيع، وتداول اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، وسحب عينات من اللحوم المفرومة للتأكد من مصدرها، وتكثيف لجانها البيطرية لمكافحة الكلاب الضالة حول ساحات الصلاة وموائد الرحمن الكبرى لعدم تعرض المواطنين من العقر.

وقالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة، لشئون الثروة الحيوانية، والداجنة والسمكية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتشديد الرقابة البيطرية على جميع أسواق اللحوم، والمطاعم، وغيرها ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكليفات لمدار الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وحملات مرورية لمكافحة الذبح خارج المجازر.

قال الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام الصحة العام، والمجاز ببيطرى القاهرة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الرقابية المشددة على موائد الرحمن الكبرى خلال شهر رمضان وخاصة المساجد الكبرى بالقاهرة ،لمتابعتها من خلال لجان بيطرية متخصصة لفحص اللحوم والدواجن من مصدرها وإثناء تجهيز الطعام المقدم للصائمين وتقديم تقرير يوميا بذلك ، ومتابعة موائد الرحمن التابعة للجمعيات الخيرية ، بالإضافة الى المتابعة اليومية خلال شهر رمضان على الاطعمة المقدمة للمستشفيات ومعسكرات قوات الامن والتى تتم على مدار العام.

وأكد ميلاد سيدهم، أنه هناك رقابة مشددة على اسواق اللحوم ،لضبط المخالف سواء فى غش اللحوم المجمدة أو تقديم لحوم على أنها بلدية بالتنسيق مع سكرتير عامة محافظة القاهر، بالإضافة الى حملات لغلق شوادر اللحوم العشوائية، بالإضافة الى تشكيل لجان لمكافحة الكلاب الضالة حول ساحات المساجد للصلاة وموائد الرحمن الكبرى،والتنسيق مع رؤساء الاحياء لرفع مخالفات القمامة ، ونظافة بواقى الاطعمة دوريا.

وقال الدكتور أشرف اسماعيل ،مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الرقابية المشددة على أماكن إقامة موائد الرحمن والإفطار الجماعى في الأندية الرياضية والاجتماعية حيث يتم فحص الأغذية للتأكد من سلامتها بمحافظة الجيزة من خلال معاينة الاماكن المقامة بها والمطبخ المجهز لعداد أطعام الصائمين ، كما تعمل اللجان البيطرية على متابعة تجهيز الطعام ومتابعة مصدر اللحوم والدواجن .

وأضاف اشراف اسماعيل ، أن هناك حملات رقابية مشدد حاليا على محلات الجزارة وأسواق اللحوم لضبط المخالفين ،والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج السلخانات ،وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم المخالفة أو إعدامها،وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الشرطة والتموين، كما يتم تكثيف لجان لمكافحة الكلاب الضالة حول ساحات الصلاة وموائد الرحمن.

فيما كشف تقرير الادارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك إجراءات رقابية يتم اتخاذها على الوجبات المقدمة من المطاعم لموائد الرحمن بمختلف القطاعات والهيئات ، لضمان وصول وجبات سليمة وآمنة للمواطنين،ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وحملات على الأماكن السياحية كالفنادق والمطاعم والنوادى الرياضية.

وأكد تقرير الهيئة، أنه يتم أخذ عينات من اللحوم لإجراء التحاليل بالمعامل المركزية المصرية، وذلك فى حالة اللحوم المفرومة لضبط المخالفين ،أما اللحوم الطبيعية يتم التعرف عليه فور بصورة طبيعية، وهناك تنسيق كامل مع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع مباحث التموين ،بالمرور على محلات الجزارة والمطاعم بصورة يومية لفحصها ، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام.