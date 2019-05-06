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الإثنين، 06 مايو 2019 12:17 م
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إحباط محاولة تهريب أقمشة محظور استيرادها لداخل البلاد عبر ميناء السخنة

الإثنين، 06 مايو 2019 12:05 م
إحباط محاولة تهريب أقمشة محظور استيرادها لداخل البلاد عبر ميناء السخنة قماش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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احبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب أقمشة محظور استيرادها إلى داخل البلاد عبر ميناء السخنة، جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ.
 
 
وتمكنت إدارة شرطة موانئ السويس من ضبط 118رول أقمشة مموهه وزنت 2478 كيلو جرام غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها داخل حاوية مشمولها رولات أقمشة، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء السخنة لصالح إحدى شركات الصناعات النسيجية الكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.
 
 
وبسؤال المستخلص الجمركى للرسالة والمفوض من قبل صاحب الشأن أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . 
 
 

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