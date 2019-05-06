إحالة طعون الصيادلة على احكام القضاء الإدارى لدائرة الموضوع

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقامة من محمد سمير ومصطفي الوكيل، وعبد العليم نجاح ، والتى حملت ارقام 58038، 58039، 58032، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل.

وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المتضمن تأييد رفع الحراسة، اما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفي الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى المتضمن الإستمرار فى انتخابات نقابة الصيادلة، والتى اجريت في 16 أبريل الماضي.