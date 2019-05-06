أوقاف المنيا: رجال الدعوة فى حالة طوارئ طوال شهر رمضان

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف فى المنيا اليوم عن عدم استعمال مكبرات الصوت الخارجية إلا فى الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، واعتبار جميع رجال الدعوة والقيادات والعاملين بالمساجد والزوايا فى حالة طوارئ خلال شهر رمضان حتى نهاية صلاة العيد ويتحمل الجميع مسئولية التقصير أو التكاسل أو الإهمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف المنيا بالمفتشين ورؤساء الأقسام والمتابعة بجميع إدارات المحافظة.

أكد "عبد الرازق" خضوع جميع المساجد والزوايا لرقابة وسيطرة وإشراف الوزارة ولا يسمح بإقامة أيه نشاط إلا بإذن الأوقاف وعند وجود مخالفة بأية مسجد أو زاوية يتحمل المسئولية الإمام والعاملين به وعامل الزاوية ومفتشى المنطقة ورئيس قسم المساجد بالإدارة، وفى حالة المخافة يتخذ وكيل المديرية ومدير الدعوة ورئيس القسم التابع له المسجد أو الزاوية اللازم مع تحمل المسئولية عند عدم اتخاذ الإجراءات وفق التعليمات.

كما أكد وكيل الوزارة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وعدم السماح بتعليق أيه زينات كهربائية أو زيادة إنارة إلا بموجب إيصال مسدد مسبقًا يُسلم لشركة الكهرباء ويسلم بالإدارة لتسليمه للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم نحو المبالغ المالية التى تُطلب من المديرية وتتحمل الإدارة المسئولية كاملة، وكذا عدم السماح بإقامة أيه اعتكافات أو دروس دينية أو صلاة الجمعة بالزوايا مهما كانت إلا بإذن من رئيس القطاع الدينى شخصيًا، مع التأكيد على متابعة الأنشطة القرآنية والملتقيات الفكرية والمدارس العلمية وتكثيف القوافل الدعوية والدروس الدينية فى رمضان، وحظر أيه اعتكافات بمساجد غير ما تم حصره وأخطرت به الجهات المعنية به وتتحمل الإدارة ورئيس القسم المختص المسئولية عند وجود مخالفة، كما يُمنع منعًا باتًا إقامة أيه اعتكاف بالزاوية.

شدد وكيل الأوقاف على عدم ترك المنبر أو المحراب لغير المتخصصين المعتمدين حفاظًا على قدسية المساجد وعقول المصلين، وعدم إقامة شعائر صلاة الجمعة بالزوايا التى لا تنطبق عليها الشروط إقامة شعائر الجمعة من حيث المساحة والمسافة بينها وبين أقرب مسجد ووجود خطيب ثابت بها وعامل عليها مع إنجاز كل الإجراءات اللازمة.