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أمين عام الأمم المتحدة يطالب كل الأطراف بضبط النفس فى غزة

الإثنين، 06 مايو 2019 12:35 م
أمين عام الأمم المتحدة يطالب كل الأطراف بضبط النفس فى غزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
( أ ش أ)
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة فى غزة، ومخاطر حدوث تصعيد خطير آخر ووقوع مزيد من الخسائر البشرية عشية شهر رمضان المبارك.

وحث بيان صحفى صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزعه المركز الاعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتزام التهدئة على الفور والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية .

ويعمل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط عن قرب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.

 


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