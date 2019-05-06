أمن الشرقية يتحفظ على سائق السيارة النقل في حادث مصرع وإصابة 24 عامل

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل على"سعد ح ع" 57 سنة من مدينة أبوحماد، سائق السيارة النقل، في حادث مصرع وإصابة 24 عامل من عمال الشركة الكندية للكرتون بمدخل مدينة العاشر من رمضان، فيما أصيب سائق أتوبيس الشركة في الحادث، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، أنتقل اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب، والعقيد محمود مرسي، مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، وقوة من القسم إلي موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا من عمال الشركة الكندية للكرتون، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20، وقامت إدارة مستشفي بلبيس، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفي، منذ قليل بتحويل 5 من مصابي حادث العاشر من رمضان، إلى مستشفي الأحرار، وودخل 2 من المصابين للعمليات بقسم العظام، وباقي الحالات حالتها مستقرة.