أمن الإسكندرية يضبط 3 عاطلين لاتجارهم فى مخدر الحشيش

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، واسفرت عن ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، فى كمين أُعد لضبطه حال تواجده بمحل سكنه، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3 كيلو و 750 جرام.

كما تم ضبط عاطل، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بالدائرة محل سكنه، وبحوزته 8 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 2 كيلو جرام.

كما تم ضبط عاطل، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، فى كمين أعد لضبطه، حال تواجده بالدائرة محل سكنه، وبحوزته 3 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 750 جرام.