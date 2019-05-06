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الإثنين، 06 مايو 2019 11:47 م
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أسهم أوروبا تهبط عقب تلويح "ترامب" بمزيد من الرسوم على الصين

الإثنين، 06 مايو 2019 09:43 م
أسهم أوروبا تهبط عقب تلويح "ترامب" بمزيد من الرسوم على الصين الأسهم الأوروبية
رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على غير المتوقع مطلع الأسبوع إنه سيزيد الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما دفع الأسهم للهبوط مع بحث المستثمرين عن الآمان فى الأصول الأقل تأثراً.
 
وقال ترامب إن واشنطن ستزيد الرسوم على منتجات صينية قيمتها 200 مليار دولار من يوم الجمعة وتستهدف سلعا بمئات المليارات من الدولارات قريبا.
فوجئ معظم المستثمرين بالخطوة التى جاءت بعد أيام قليلة فحسب من إشادة ترامب بعلاقته مع الرئيس الصينى شى جين بينغ.
 
وكتب الاقتصاديون فى يو.بي.اس "تلك التهديدات على النقيض تماما من تصريحاته يوم الجمعة الماضى فقط، عندما قال إن المحادثات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية تمضى ‘على نحو جيد جدا’.
 
"إذا نفذ الرئيس تهديده، فإن الحكومة الصينية سترد على الأرجح."
 
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.9 %، فى أسوأ يوم له فى نحو شهر ونصف.
 
وأطاحت تغريدات ترامب بأحد أركان دعم السوق - التفاؤل حيال التجارة - التى غذت صعودا بنحو 15.6 % فى ستوكس 600 منذ بداية العام وحتى يوم الجمعة.
 
وتراجعت الأسهم الألمانية واحدا بالمئة فى أسوأ يوم لها على مدى ستة أسابيع ونصف. وهوى المؤشر 2.2 بالمئة خلال الجلسة.
 
تراجعت الأسهم فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ما بين 0.8 بالمئة و1.6 بالمئة بينما كانت البورصة البريطانية مغلقة فى عطلة مصرفية.
 
ونزل مؤشر قطاع صناع السيارات ومورديهم، القطاع حساس عموما لسجالات التجارة الأمريكية الصينية، 2.1 بالمئة متصدرا الخسائر القطاعية على ستوكس 600.
 

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رسوم جمركية

الصين

الحرب التجارية




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