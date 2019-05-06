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أسعار العملات اليوم الاثنين 6-5-2019 والتراجع يسود تعاملات أول أيام رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 11:51 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 6-5-2019 والتراجع يسود تعاملات أول أيام رمضان عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار العملات، اليوم الاثنين 6-5-2019، الموافق أول أيام رمضان، حالة من التراجع على مستوى جميع العملات أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، الأحد.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، مسجلا 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الريال السعودى والدينار الكويتى.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، جاءت أسعار أهم العملات العربية والأجنبية، اليوم الاثنين، كما يلى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليأتى فى عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثاتها الآن، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.10  جنيه للشراء

17.20  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.10  جنيه للشراء

17.20  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.13  جنيه للشراء

17.23  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر إغلاق الأمس، بالغا، 19.08 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.41 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى بشكل طفيف أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.55 جنيه للشراء، و 4.58 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، 56.18 جنيه للشراء، 56.55 جنيه للبيع.

 

 

 

 


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