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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات أول يوم فى رمضان وعيار 21 بـ613 جنيها للجرام

الإثنين، 06 مايو 2019 11:27 ص
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات أول يوم فى رمضان وعيار 21 بـ613 جنيها للجرام الذهب
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الاثنين 6 -5- 2019 بقيمة 3 جنيهات أول يوم فى شهر رمضان، ومع مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام، مع تحرك الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1283 دولار.
 
وارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم من 1278 دولار إلى 1283 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل ملحوظ.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 
 
عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل اليوم 525 جنيه للجرام.
عيار 24 سجل اليوم 700 جنيه للجرم.
الجنيه الذهب 4904 جنيها.
أوقية الذهب 1283 دولارا.
 
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
وأسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

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