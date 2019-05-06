أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2019.



إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية-ايسترن كومبانى، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لخدمات النقل، مطاحن مصر الوسطى، حديد عز، شارم دريمز للاستثمار السياحى، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، الحديد والصلب المصرية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بنك الكويت الوطنى، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 14.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 63.2 مليون ورقة مالية بقيمة 311.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 147 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.28%، والعرب على 10.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 609 ألف جنيه، 4.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 17607 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 9 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.01%

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 47.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.90%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 13.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.22%

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 9.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.44%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.33%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 14.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.54%

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 6.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.40%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 16.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%