أردوغان ينقلب على الصندوق.. قرار بإعادة الانتخابات البلدية فى إسطنبول

رويترز

فيما يعد انقلابا على مبادئ الديمقراطية، وشرعية الصندوق التي طالما تغنى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بها، قالت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم اللإثنين إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.

وكان الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مُنى بهزيمة قاسية فى انتخابات اسطنبول. وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.