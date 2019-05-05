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%4 ارتفاعا بصادرات الأسمنت لتسجل 33 مليون دولار بالربع الأول من 2019

الأحد، 05 مايو 2019 08:00 م
%4 ارتفاعا بصادرات الأسمنت لتسجل 33 مليون دولار بالربع الأول من 2019 أسمنت - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 33 مليون دولار، مقارنة بـ32 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 4 %.

 

وقال المجلس التصديرى لمواد البناء فى تقرير له - حصل اليوم السابع - على نسخه منه، إن السوق الليبية تصدرت الدول المستوردة من مصر بـ 15.46 مليون دولار بالربع الأول من 2019، مقابل 2.93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع 427%، وارتفعت الصادرات لأمريكا بنسبة 76% لتسجل 2.59 مليون دولار مقابل 1.47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأوضح التقرير، أن السعودية استوردت بـ 2.917 مليون دولار مقارنة 4.028 مليون دولار بانحفاض بلغت نسبته 28%. وبلغت الصادرات لليمن 3.25 مليون دولار مقابل 4.50 مليون دولار بتراجع بلغ 28%. فيما شهدت تراجعا بنحو 3% إلى الأردن لتسجل ما قيمته 1.09 مليون دولار مقابل 1.13 مليون دولار.

 

وارتفعت الصادرات إلى أوغندا بنحو 6% لتبلغ 1.75 مليون دولار مقارنة بنحو 1.64 مليون دولار، وزادت صادرات مصر من الأسمنت إلى فلسطين خلال الربع الاول بنحو 168% لتسجل ما قيمته 930 ألف دولار مقارنة 347 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما زادت إلى “بلجيكا” بنحو 62% لتسجل نحو 439 ألف دولار مقابل 270 ألف دولار.


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