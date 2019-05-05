12 مستندا لحصول صاحب شركة على رخصة سلاح.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

يلجأ بعض أصحاب الشركات للحصول على رخصة سلاح، ومن ثم يتطلب منه تجهيز بعض الأوراق الخاصة بهذا الأمر، أثناء التقديم، وهى عبارة عن:

1 ـ مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى الصادر للشركة موضحا به نشاط الشركة يقتصر على حراسة المنشآت ونقل الأموال داخل البلاد أو أيهما برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.

2 ـ أصل البطاقة الضريبية.

3 ـ عقد تأسيس الشركة "صحيفة الشركات" والسجل التجارى.

4 ـ الرسم الهندسى لمقر الشركة موضحا به التصميم والمقاسات والأبعاد والمشتملات من الداخل وملحقات المبنى معتمد من مهندس نقابى.

5 ـ وثيقة تعارف لكافة بيانات مؤسسى الشركة ومدير الشركة ومسئول العهدة.

6 ـ صورة (بطاقة الرقم القومى، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية ) لكل من المؤسسين ومدير الشركة المسئول ومسئول العهدة.

7 ـ إقرار من الشركة بأنها لن تمارس أى عمل من أعمال التحريات أو جمع المعلومات أو الاستشارات القانونية أو حراسة الأشخاص أو مراقبتهم أو تبادل تلك المعلومات مع جهات أخرى "النموذج رقم 2".

8 ـ ما يفيد وجود خزينة حديدية لحفظ السلاح.

9 ـ إقرار من الشركة بعدم تصفيح سيارات نقل الأموال التابعة لها إلا فى الجهات والأماكن المعتمدة لدى الجهة المختصة "نموذج رقم 3".

10 ـ إقرار من الشركة بمسئوليتها التضامنية عن تعويض الغير عن أية خطا مرتكب من العاملين بها أثناء أو بسبب العمل "النموذج رقم 4".

11 ـ إقرار من الشركة بعدم ارتداء العاملين بها زيا مماثلا أو مشابها للقوات المسلحة والشرطة أو استخدام علامات أو نياشين من تلك المخصصة أو مستخدمة لهما "نموذج رقم 5".

12 ـ خطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأسهمهما مملوكة بالكامل للمصريين.