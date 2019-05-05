video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الكاتب الصحفي هانى شكر الله بعد صراع مع المرض

الأحد، 05 مايو 2019 03:11 م
وفاة الكاتب الصحفي هانى شكر الله بعد صراع مع المرض الكاتب الصحفي ، هاني شكر الله
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

توفى الكاتب الصحفى، هانى شكر الله، رئيس تحرير الأهرام ويكلي الأسبق، ورئيس تحرير ومؤسس موقع أهرام أونلاين الناطق باللغة الإنجليزية، الأحد عن عمر 69 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة على الفقيد غدًا بمسجد السيدة نفيسة.

ولد "شكر الله" عام 1950، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلى، الناطقة باللغة الإنجليزية فى التسعينيات، وأسس موقع أهرام أونلاين الإخبارى فى عام 2010 وترأس تحريره حتى عام 2013، وتولى عددًا من المناصب التحريرية والتنفيذية منها المدير التنفيذى لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.. والجنازة عصرا بمسجد الرحمن الرحيم

اخبار عاجلة

وفاة هانى شكر الله

عاجل

اخبار مصر




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة