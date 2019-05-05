وفاة الكاتب الصحفي هانى شكر الله بعد صراع مع المرض

كتب محمود العمرى

توفى الكاتب الصحفى، هانى شكر الله، رئيس تحرير الأهرام ويكلي الأسبق، ورئيس تحرير ومؤسس موقع أهرام أونلاين الناطق باللغة الإنجليزية، الأحد عن عمر 69 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة على الفقيد غدًا بمسجد السيدة نفيسة.

ولد "شكر الله" عام 1950، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلى، الناطقة باللغة الإنجليزية فى التسعينيات، وأسس موقع أهرام أونلاين الإخبارى فى عام 2010 وترأس تحريره حتى عام 2013، وتولى عددًا من المناصب التحريرية والتنفيذية منها المدير التنفيذى لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية .