مهاب مميش: افتتاح الرئيس لأنفاق قناة السويس يعد عبورًا جديدًا

كتب أيمن رمضان

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنفاق قناة السويس يعد عبوراً جديداً، مشدداً على أن هذه الأنفاق ستعمر سيناء وتحقق تنمية حقيقة وستجعل أرض الفيروز فى القلب المصرى، وتابع: "عمل رائع له أهداف سياسية اجتماعية واقتصادية وغيرها، فضلاً عن أنه نفذ بأيادى مصرية من الأف إلى الياء".



https://www.youtube.com/watch?v=g_kbAdOD4wk



وأضاف "مميش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة "on e"، أن معدات الحفر التى قامت الدولة المصرية بشرائها ما زالت تعمل على حفر باقى الأنفاق الستة لتصبح 6 بمجملها أثنان فى السويس ومثلهم فى الإسماعيلية و2 آخرين ببورسعيد، وتابع: "ونتوجه بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم لإنجاز هذا العمل العظيم".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن المصريين تدربوا جيداً على صيانة وتشغيل الأنفاق التى نفذوها بأيديهم، وتابع: "سيصبح لدينا جيل من المهندسين فى حفر وتشغيل وصيانة الأنفاق خلال الفترة المقبلة تستطيع أن تنفذ أى نفق مستقبلاً".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إن فكرة الأنفاق جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، ورغم أن العملية كانت فى غاية الصعوبة إلا أن المصريين لا يعرفون المستحيل وقادرون على صناعة المعجزات، وتابع: "العملية كانت صعبة جداً ولكن المصريين تحدوا الصعاب وحققوا إنجازًا عظيمًا.. لا يوجد أى خطر مائى على العابرين لدينا دقة فنية وهندسية عالية فنياً تؤمن حياة المارة وستجعل مصر قلب التجارة العالمية والخير سيأتى لمصر".

وشدد "مميش"، على أن مصر بلد العلم وعلمت الكثيريين ويجب أن نعتمد على أنفسنا خلال الفترة المقبلة، وتابع: "المصريون قادرون على صناعة المعجزات"، لافتاً إلى أن هناك 5 كبارى عائمة تبدأ من بورسيعد مرورًا بالإسماعيلية وصلاً للسويس وفى حالة تعرض الأنفاق لأى شىء، تكون هذه الكبارى قادرة على تسيير حركة النقل.

https://www.youtube.com/watch?v=7-w_4vk8YfE

وأكد الفريق مهاب مميش، أن حفر الأنفاق استغرق 540 يومًا وتم إنجازه فى وقت قياسى، فضلاً عن أنه تم بأيادى مصرية خالصة صنعت المعجزات وتحدت الصعاب.