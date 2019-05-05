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الأحد، 05 مايو 2019 06:48 م
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مقتل 8 إرهابيين وتدمير 5 أوكار بالأنبار غربى العراق

الأحد، 05 مايو 2019 06:31 م
مقتل 8 إرهابيين وتدمير 5 أوكار بالأنبار غربى العراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، اليوم الأحد، مقتل 8 إرهابيين، وتدمير 5 أوكار بصحراء محافظة الأنبار غربى العراق.

 

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "قيادة عمليات الجزيرة، متمثلة بقوات الجيش والحشد العشائري، المسندين بطيران الجيش وطيران التحالف وبالتعاون مع قيادتى نينوى وصلاح الدين، أطلقت عملية واسعة لتفتيش مناطق الجزيرة غرب العراق"، مضيفا أن "العملية أسفرت عن قتل 8 إرهابيين، وتدمير 3 عجلات، و5 أوكار"، مشيرا إلى أن "العملية لاتزال متواصلة حتى الآن".

 

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، فى وقت سابق اليوم، القبض على عنصر من تنظيم "داعش" وضبط عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من المحافظة ذاتها.

 

وتواصل القوات العراقية مطاردة العناصر الإرهابية، والخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، للقضاء عليهم بكافة الأراضى العراقية.

 


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