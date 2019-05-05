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الأحد، 05 مايو 2019 05:14 م
خالد صلاح
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زكاتك مع مصر الخير بتغير حياة ناس كتير..

كشافة الكنيسة والمكفوفين وكيلو لحم.. لقطات مضيئة فى كراتين مصر الخير برمضان

الأحد، 05 مايو 2019 04:11 م
كشافة الكنيسة والمكفوفين وكيلو لحم.. لقطات مضيئة فى كراتين مصر الخير برمضان كراتين مصر الخير برمضان
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خلال أقل من 12 عاما استطاعت مؤسسة مصر الخير تقديم أكثر من 55 مليون خدمة غيرت بها حياة ملايين الأسر مما خلق جسر من المصداقية والثقة بين المتبرعين والمستحقين ومؤسسة مصر الخير.
 
وتأتى تعبئة كرتونة رمضان من الأنشطة الرمضانية التطوعية التى تجسد معنى التكافل فى أبسط صوره حتى أصبحت عادة سنوية يحرص على القيام بها ملايين المصريين مع قدوم شهر رمضان.
 
يختلف الأمر عندما يقترن اسم المتطوع بمؤسسة كبيرة كمؤسسة مصر الخير والتى أصبحت من رواد حملات إفطار الصائمين سنوياً فإن الأمر يكون مختلف نظرا للعديد من الأسباب أهمها التطوير والذى ينتج عن وضع المستحق والمتبرع فى قائمة واحدة مستهدفة فى تقييم الخدمة المقدمة.
 
ومن أبرز اللقطات المضيئة التى شهدتها تعبئة مصر الخير هذا العام هو إضافة كيلو لحم معبأ بالخضار ضمن كرتونة مصر الخير 23 كيلو، بالإضافة إلى اهتمام العديد من المجموعات التى تشارك لأول مرة فى رمضان مع مؤسسة مصر الخير فى عمليات التعبئة فقد اهتمت مجموعة اللوتس الكشفية التابعة لمجموعة كنائس كوبرى القبة بالقاهرة على مواصلة عملها التطوعى للعام الثالث على التوالى مع مصر الخير واشتركت بقوة فى أحداث تعبئة كراتين رمضان.
 
وقد كان استضافة مجموعة من المتطوعين التابعين لجمعية بصيرة للمكفوفين مع ذويهم ومجموعة أخرى من الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد يعتبر من أبرز إيجابيات حملة مصر الخير لتعبئة كرتونة رمضان خاصة مع اهتمام العديد من المجموعات المختلفة فى المجتمع بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير خلال الشهر الكريم.
 
كراتين مصر الخير برمضان (2)
 
كراتين مصر الخير برمضان (3)
 
كراتين مصر الخير برمضان (4)
 
كراتين مصر الخير برمضان (5)
 
كراتين مصر الخير برمضان (6)
 
كراتين مصر الخير برمضان (7)
 
كراتين مصر الخير برمضان (1)
 

 


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