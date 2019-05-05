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شعبة المعادن الثمينة: استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

الأحد، 05 مايو 2019 06:00 ص
شعبة المعادن الثمينة: استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 610 جنيهات الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2019، استقرارا ملحوظا بسبب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وفق تصريحات نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 عيار 21 سجل 610 جنيهات للجرام

عيار 18سجل 522 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 697 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب: 1278 دولار

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


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