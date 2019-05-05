video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دعاء دخول رمضان 2019 "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان"

الأحد، 05 مايو 2019 09:36 م
دعاء دخول رمضان 2019 "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان" شهر رمضان - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
لم يرد دعاء معين لدخول رمضان، لكن الدعاء العام عن سائر الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول‏:‏ « ‏اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله » وفى بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول‏:‏ ‏ «الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله»‏ ‏رواه الترمذي فى سننه من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه‏ بنحوه‏.‏
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد اعلنت أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجريا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يتلقي تهنئة ملك البحرين بحلول شهر رمضان

تعرف على موعد آذان الفجر بأول أيام شهر رمضان المبارك

شاركونا بصور من صلاة التراويح داخل وخارج مصر.. وحدثونا عن أجواء رمضان

دعاء دخول رمضان

دعاء دخول رمضان 2019

إمساكية رمضان

كل عام وانتم بخير

اول ايام رمضان

دار الإفتاء المصرية

شهر رمضان 1440




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة