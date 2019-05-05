جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع حرق زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "عبد العظيم .م.أ" 55 سنة مزارع شنقا، لاتهامه بقتل زوجته "ميرفت.م.م" 35 سنة، ربة منزل، بعد حرقها بالنار بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليها، بعد إصابتها بالعديد من الحروق فى جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المتهم بسبب خلافات زوجية بينهما بصفة مستمرة، وفى يوم الحادث وقعت بينهما مشاجرة داخل المنزل، قام على أثرها الزوج بتوثيق زوجته المجنى عليها بالحبال، وسكب البنزين عليها، وأشعل النيران بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.