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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 05 مايو 2019 09:42 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحا عدد 48.18 نقطة ليصل إلى مستوى 9288.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.09% خاسرا عدد 3.07 نقطة ليصل إلى مستوى 3573.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 13.2 مليون سهم بقيمة 276 مليون ريال، وارتفعت أسهم 56 شركة، فيما تراجعت 97 شركة.

وتراجع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.93%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.71%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%.


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