السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف إلى آسيا فى يونيو

رويترز

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها رفعت سعر خامها العربى الخفيف للمشترين الآسيويين فى شحنات يونيو 0.70 دولار للبرميل مقارنة مع مايو ، ليصبح بعلاوة 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط خامى عمان ودبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف فى الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 80 سنتا للبرميل إلى سعر يعادل برنت فى بورصة انتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالى الكبريت لشهر يونيو ، بانخفاض عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.