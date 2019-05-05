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الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات تنموية كبرى فى الإسماعيلية

الأحد، 05 مايو 2019 08:45 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات تنموية كبرى فى الإسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
الإسماعيلية - محمد الجالى
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، عدداً من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
 

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ذا رؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.

 
 
 
 

 


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