video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحقيق مع نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطنى الجزائرى بتهمة الفساد

الأحد، 05 مايو 2019 08:20 م
التحقيق مع نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطنى الجزائرى بتهمة الفساد عناصر من الشرطة الجزائرية
الجزائر /أ ش أ/
إضافة تعليق

مثل اليوم الأحد مراد هامل، نجل المدير العام السابق للأمن الوطنى الجزائرى اللواء عبد الغانى هامل، أمام قاضى التحقيق بولاية تيبازة (شمال) لسماع أقواله فى إطار تحقيق حول شبهة فساد .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن نجل المدير السابق للأمن الوطنى مثل لاستدعاء قاضى التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله فى إطار التحقيق القضائى المفتوح بمحكمة تيبازة حول قضايا فساد بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة فى وقت سابق بتيبازة.

واستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة تيبازة دون توجيه إتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسير التحقيق القضائى .

وكان قاضى التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع الأسبوع الماضى فى إطار نفس التحقيق القضائى المفتوح لأقوال واليين اثنين سابقين لتيبازة، هما موسى غلاي، الذى شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 و أكتوبر 2018 ، ومصطفى العياضي، الذى شغل المنصب بين أكتوبر 2011 و سبتمبر 2015 والمدير العام السابق للأمن الوطنى اللواء عبد الغانى هامل، دون توجيه لهم اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات التحقيق لاحقا.

ومن المقرر أن يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين، مدنيين وأمنيين، شغلوا مناصب رفيعة فى أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة، من بينهم ولاة سابقين ومدراء تنفيذيين، فى إطار نفس التحقيق القضائى.

وفتحت محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بناء على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق بـ "أنشطة غير مشروعة" و "استغلال النفوذ" و "نهب العقار" و "سوء استخدام الوظيفة" .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحكمة العسكرية في الجزائر تأمر بإيداع السعيد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت

حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى يفضى لانتخابات رئاسية

رئيس الأركان الجزائرى: الجيش سيعمل على تجنيب البلاد العنف

الأمن الوطنى الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

بوتفليقة

سعيد بوتفليقة

تهم الفساد بالجزائر




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة