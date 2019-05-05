التحقيق مع نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطنى الجزائرى بتهمة الفساد

الجزائر /أ ش أ/

مثل اليوم الأحد مراد هامل، نجل المدير العام السابق للأمن الوطنى الجزائرى اللواء عبد الغانى هامل، أمام قاضى التحقيق بولاية تيبازة (شمال) لسماع أقواله فى إطار تحقيق حول شبهة فساد .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن نجل المدير السابق للأمن الوطنى مثل لاستدعاء قاضى التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله فى إطار التحقيق القضائى المفتوح بمحكمة تيبازة حول قضايا فساد بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة فى وقت سابق بتيبازة.

واستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة تيبازة دون توجيه إتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسير التحقيق القضائى .

وكان قاضى التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع الأسبوع الماضى فى إطار نفس التحقيق القضائى المفتوح لأقوال واليين اثنين سابقين لتيبازة، هما موسى غلاي، الذى شغل المنصب ما بين سبتمبر 2016 و أكتوبر 2018 ، ومصطفى العياضي، الذى شغل المنصب بين أكتوبر 2011 و سبتمبر 2015 والمدير العام السابق للأمن الوطنى اللواء عبد الغانى هامل، دون توجيه لهم اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات التحقيق لاحقا.

ومن المقرر أن يتم الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين، مدنيين وأمنيين، شغلوا مناصب رفيعة فى أوقات سابقة على مستوى ولاية تيبازة، من بينهم ولاة سابقين ومدراء تنفيذيين، فى إطار نفس التحقيق القضائى.

وفتحت محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بناء على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تتعلق بـ "أنشطة غير مشروعة" و "استغلال النفوذ" و "نهب العقار" و "سوء استخدام الوظيفة" .