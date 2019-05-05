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اعترافات ضحايا توربينى شبرا الخيمة: كان يجبرنا على التسول صباحا ويغتصبنا

الأحد، 05 مايو 2019 07:00 ص
اعترافات ضحايا توربينى شبرا الخيمة: كان يجبرنا على التسول صباحا ويغتصبنا أطفال ضحايا توربينى ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى ضحايا توربينى شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار عمرو عوض رئيس النيابة.

وقال أحد الأطفال: إن والده ووالدته توفيا، ولم يتبق له أحد ما دفعه للعيش فى الشارع واستقر به الحال للمبيت فى أرض المؤسسة، مشيرا إلى أن المتهم اعتدى عليه وباقى الأطفال جنسيا فى المساء وأجبرهم على التسول فى النهار.

وأوضح طفل آخر أنه ترك منزل والديه بسبب معاملتهما السيئة واعتدائهما عليه بالضرب، وأكد أيضا أن المتهم كان يعتدى عليهم جنسيا ليلا ويجبرهم على التسول فى النهار.

وأمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

وبدأت القضية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد بأن "أميرة" وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، اتخذا من أرض المؤسسة فى محيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية عليهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهما.

وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.


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