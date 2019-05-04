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2.2 مليار جنيه فائض من هيئة الثروة المعدنية للخزانة العامة بمشروع الموازنة

السبت، 04 مايو 2019 04:00 ص
2.2 مليار جنيه فائض من هيئة الثروة المعدنية للخزانة العامة بمشروع الموازنة مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية عن السنة المالية 2019/2020، عن تحقيق الهيئة لفائض مُتوقع يؤول للخزانة العامة للدولة يبلغ 2 مليار و219 مليونًا و385 ألف جنيه، بزيادة قدرها 373 مليونًا و386 ألفًا عن موازنة العام المالى الحالى 2018/2019، حيث بلغ الفائض فيها مليارًا و845 مليونًا و999 ألف جنيه.

 

وقُدرت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة العام المالى 2019/2020، بمبلغ 2 مليار و406 ملايين و960 ألف جنيه، بزيادة قدرها 389 مليونًا و960 ألف جنيه عن إيرادات الهيئة بموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغت 2 مليار و17 مليون جنيه.

 

فيما قُدرت جملة المصروفات بمشروع موازنة العام الجديد بمبلغ 187 مليونًا و575 ألف جنيه، بزيادة قدرها 16 مليونًا و574 ألف جنيه عن جملة المصروفات المُدرجة بموازنة العام المالى الحالى، حيث بلغت 171 مليون وألف جنيه.

 


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مجلس النواب

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